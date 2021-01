Premiera in SUA. A fost emisa alerta privind riscul unor violente extremiste de natura interna

Climat de amenintari sporite

Acuzatii fata de Donald Trump

Potrivit presei internationale, este prima data cand o alerta antiterorism priveste o amenintare de natura interna.In acelasi timp, autoritatile judiciare au anuntat inculparea unui sustinator al fostului presedinte Donald Trump dupa descoperirea a cinci bombe artizanale pe care intentiona, conform rechizitoriului, sa le foloseasca impotriva unor lideri democrati.Cu toate acestea, Departamentul pentru Securitate Interna a asigurat ca buletinul sau de alerta nu a fost motivat de 'informatii despre un complot credibil specific'. Acesta informeaza despre un ' climat de amenintari sporite ' in intreaga tara, susceptibil sa dureze cateva saptamani.'Informatiile sugereaza ca extremisti violenti care se opun exercitarii autoritatii guvernamentale si tranzitiei prezidentiale si care au si alte nemultumiri alimentate de naratiuni false pot continua sa se mobilizeze si sa incite la comiterea de violente', potrivit alertei.Acest departament imens, creat dupa atacurile din 11 septembrie 2001 , publica in mod regulat avertismente de acest tip, dar ele sunt de obicei legate de amenintari de origine straina, in special de natura jihadista.Aceasta noutate reflecta pozitia presedintelui Joe Biden care, in discursul de inaugurare a presedintiei sale, pe 20 ianuarie, a jurat sa 'invinga suprematia albilor si terorismul intern'.Fostul presedinte republican Donald Trump a fost acuzat in repetate randuri ca a avut o atitudine complezenta fata de dreapta radicala. Persoane cu aceasta orientare s-au aflat in prima linie in timpul asaltului comis asupra Capitoliului pe 6 ianuarie de sustinatori ai fostului lider de la Casa Alba In textul buletinului publicat miercuri, care este valabil pana la 30 aprilie, nu apar insa etichetari politice.Documentul observa totusi ca extremisti insufletiti de diverse motivatii si, in special, de 'furia lor fata de restrictiile legate de COVID-19 si de rezultatele alegerilor prezidentiale', au conspirat deja in 2020 si, uneori, au atacat cladiri oficiale.Departamentul pentru Securitate Interna informeaza ca este hotarat sa protejeze 'infrastructurile critice' si 'populatia care ar putea fi vizata ca urmare a religiei, rasei, originii, identitatii sau opiniei politice'.Luni, Pentagonul anuntase deja ca miile de soldati ai Garzii Nationale desfasurate cu prilejul depunerii juramantului de catre Joe Biden vor ramane la Washington pana in martie, in urma unor noi amenintari.Citeste si: