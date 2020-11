SUA au lasat-o pe sefa guvernului chinez fara cont bancar. Carrie Lam, nevoita sa plateasca totul cash

Carrie Lam este vizata, alaturi de alti 14 inalti oficiali, de sanctiuni americane dupa decizia Beijingului de a impune la sfarsitul lunii iunie o noua lege stricta de securitate nationala pe teritoriul semi-autonom al Hong Kong-ului.Decizia Washingtonului a inghetat activele americane ale celor 15 lideri si incrimineaza orice tranzactie financiara in Statele Unite.Intr-un interviu acordat canalului de televiziune local HKIBC, difuzat vineri seara, lidera a declarat ca "foloseste numerar in fiecare zi pentru tot felul de lucruri"."In fata dumneavoastra se afla sefa executivului din Hong Kong care nu are un cont bancar", a declarat Carrie Lam pentru HKIBC. "Am stive de bani acasa, guvernul imi plateste salariul in numerar", a spus ea, adaugand ca este "foarte onorabil" sa fie "sanctionata in mod nejustificat" de catre guvernul SUA.Castigand 5,21 milioane de dolari din Hong Kong (672.000 de dolari americani) pe an, Carrie Lam se numara printre cei mai bine platiti lideri din lume.