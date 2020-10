SUA au raportat un numar record de cazuri zilnice de COVID-19, de peste 84.000 de infectari

Cresterea cu 84.218 cazuri a depasit recordul anterior, de 77.299 de cazuri, atins pe 16 iulie, iar cercetatorii Universitatii Washington anticipeaza ca bilantul deceselor provocate de COVID-19 ar putea atinge 500.000 pana in februarie.In 16 state americane au fost atinse, vineri, recorduri zilnice pentru infectiile noi cu virusul care provoaca boala COVID-19, inclusiv in cinci state-cheie pentru alegerile prezidentiale din 3 noiembrie: Ohio, Michigan, Carolina de Nord, Pennsylvania si Wisconsin.Expertii in domeniul sanatatii nu au dat o explicatie a acestor cresteri, dar au citat factori precum temperaturile mai reci care i-au facut pe oameni sa stea mai mult in spatii inchise, oboseala fata de respectarea masurilor de preventie si revenirea la cursuri a elevilor in scoli si colegii."Ne indreptam catre o crestere substantiala in toamna/iarna", a declarat directorul Institutului pentru Statistici Medicale si Evaluare, Chris Murray.Numarul deceselor ar putea fi insa mai mic cu 130.000 daca 95% dintre americani ar purta masti, a spus acesta, reluind recomandarea facuta de reputatul specialist in boli infectioase Anthony Fauci."Vestea buna este ca vaccinurile par promitatoare. Si speram ca pana la sfarsitul lui noiembrie, inceputul lui decembrie vom arata ca avem cel putin doua, poate mai multe, dar macar doua vaccinuri sigure si eficace", a declarat Fauci intr-un interviu acordat CNN.Secretarul pentru Sanatate Alex Azar a atribuit cresterea cazurilor la nivel national comportamentului oamenilor, afirmand ca reuniunile private au devenit "un factor major al raspandirii bolii".Intrebat despre afirmatia facuta joi de presedintele Donald Trump , in timpul dezbaterii cu democratul Joe Biden , ca Statele Unite sunt aproape de "un moment de cotitura al pandemiei", Azar a declarat la CNN ca Trump a incercat sa dea speranta oamenilor care asteapta un vaccin.