SUA condamna si R. Moldova in legatura cu traficului de persoane

Republica Moldova figureaza si ea, alaturi de Romania, printre tarile cu cea mai proasta situatie din lume in privinta traficului de persoane, iar Guvernul de la Chisinau nu face eforturi pentru a combate fenomenul, se arata intr-un raport al Departamentului de Stat privind traficul cu fiinte umane in 2007.

"Guvernul Moldovei nu respecta standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane si nu face eforturi semnificative pentru a-l combate. Chiar daca noul guvern a aratat recent vointa politica de a initia ceva, a fost insuficient pentru a recupera lipsa de actiune din perioada monitorizata - martie 2007- martie 2008, mai ales in ceea ce priveste lipsa de investigatii in cazurile de complicitate a oficialilor guvernamentali in traficul de persoane, citate in raportul din 2007", noteaza expertii Departamentului de Stat in raportul anual privind traficul de persoane, citat de NewsIn.

Spre deosebire de anii trecuti, Republica Moldova a inregistrat un regres, ajungand de la categoria 2 la categoria 3, a tarilor cu cele mai mari probleme in privinta traficului de fiinte umane.

Desi Guvernul de la Chisinau a aprobat un plan national de actiune pe perioada 2008-2009 privind combaterea traficului de fiinte umane, alocand fonduri in 2008 si cooperand cu organizatiile nonguvernamentale, nu a demonstrat "eforturi proactive in identificarea victimelor traficului de persoane", constata raportul.

"Moldova este o sursa majora si in mai mica masura o tara de tranzit pentru femei si fete care cad victima traficului de persoane in vederea exploatarii sexuale. Se estimeaza ca peste 1% din cei aproximativ 750.000 de moldoveni care lucreaza in strainatate sunt victime ale traficului de fiinte umane", se arata in raport.

Pe lista neagra a SUA figureaza 14 tari, inclusiv Moldova si Romania, ce risca sanctiuni din cauza bilantului dezastruos in materie de combatere a traficului cu fiinte umane.