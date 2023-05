SUA: Curtea Suprema a respins o plangere impotriva lui Obama

Plangerea in care presedintelui ales al SUA i se contesta ca nu indeplineste conditiile pentru o asemenea functie pentru ca nu s-a nascut pe pamant american a fost respinsa de Curtea Suprema a Statelor Unite.

Potrivit articolului II, sectiunea 1 din Constitutie, "nicio persoana, cu exceptia unui cetatean nascut" in SUA, nu poate fi presedinte, insa cu toate acestea plangerea a fost respinsa.

In timpul campaniei electorale, candidatura lui John McCain a fost contestata din cauza faptului ca s-a nascut in asa-numita Panama Canal Zone, controlata de americani, in timp ce impotriva democratului au fost depuse mai multe plangeri ce sustineau ca a fost nascut in Africa.

Un avocat din Pennsylvania, Philip Berg, sustine ca circumstantele nasterii lui Obama sunt "confuze" si ca s-ar putea ca el sa se fi nascut in Kenya.

Berg pretinde ca mama lui Obama a ajuns in Hawaii la cateva saptamani dupa aceea, pentru a inregistra nasterea.

Avocatul Leo Donofrio din New Jersey a explicat insa ca oficialii electorali din statul sau nu au reusit sa-i prezinte dovezi ca doar candidatii care au demonstrat ca indeplinesc toate conditiile pot fi inscrisi pe buletinele de vot.

Donofrio afirma ca, chiar daca Obama s-a nascut in Statele Unite, statutul sau de "cetatean american prin nastere" este pus sub semnul intrebarii de faptul ca tatal sau era kenyan si nu american.