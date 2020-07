SUA. Daniel Lewis Lee, condamnat la moarte pentru uciderea a trei membri ai unei familii, a fost executat marti prin injectie letala

Detinutului i s-a administrat o injectie letala in inchisoarea din Terre Haute, din Indiana, a precizat ministerul american al Justitiei.Initial, Curtea Districtuala a Statelor Unite a Americii a ordonat luni Departamentului american de Justitie sa amane patru executii programate intre iulie si august. Ordinul a fost confirmat de o Curte de apel, dar la 2.10 a.m (06.10 GMT) Curtea Suprema a dat unda verde executiilor federale.Prizonierii au sustinut, in fata instantei, ca injectiile letale reprezinta "o pedeapsa neobisnuita si plina de cruzime".Daniel Lewis Lee, sustinator al suprematiei albilor, a fost condamnat la moarte in 1999 dupa ce a ucis a trei membri ai unei familii, printre victime fiind si o fetita de 8 ani.Dupa Daniel Lee, Wesley Purkey, Alfred Bourgeois si Dustin Honken ar urma sa fie executati in iulie si august la o inchisoare federala din Terre Haute, Indiana.