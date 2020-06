SUA: Democratii din Congres propun reformarea Politiei dupa moartea lui George Floyd

Ziare.

Democratii vor sa se abandoneze anumite practici - ca profilarea rasiala si tehnici de imobilizare prin strangulare - si sa aboleasca o regula cunoscuta sub numele de "imunitate calificata" - care protejeaza politistii de proceduri in justitie cu privire la folosirea fortei, potrivit unor surse apropiate Congresului."A venit timpul ca cultura in politie sa se schimbe in numeroase servicii", si-a exprimat duminica indignarea, la CNN, presedinta grupului de culoare, care reprezinta alesii afroamericani in Legislativ, Karen Bass.Ea si-a exprimat speranta ca valul de proteste care au loc de doua saptamani in Statele Unite sa sporeasca presiunea pentru ca alesii sa actioneze."Ne aflam la o cotitura in tara noastra in privinta manifestatiilor. Acest lucru va pune bazele dinamicii pentru ca noi sa procedam la schimbarea necesara", a apreciat ea.Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi, liderul minoritatii democrate in Senat Chuck Schumer si senatoarea Kamala Harris urmau sa discute luni aceasta initiativa legislativa.Nu se stia daca acest proiect de lege este sustinut de catre republicani, care detin majoritatea in Senat, si de care textul este necesar sa treaca si sa fie promulgat de catre presedintele Donald Trump pentru a deveni lege.Imagini de la arestarea la 25 mai a lui George Floyd, un barbat de culoare in varsta de 46 de ani, au provocat un val de furie in tara impotriva politiei americane, care este acuzata de rasism si brutalitate fata de comunitatea afroamericana.Floyd a murit dupa ce un politist alb i-a tinut genunchiul pe gat timp de opt minute si 46 de secunde.