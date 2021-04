SUA transmit ca vor putea impiedica o resurgenta a Al Qaeda, in Afganistan. Antony Blinken: "Vom fi capabili sa vedem acest lucru in timp util si sa actionam"

"Vom avea mijloacele de a vedea daca exista o resurgenta, o reaparitie a amenintarii teroriste din Afganistan . Vom fi capabili sa vedem acest lucru in timp util si sa actionam", a declarat el pe canalul ABC.Seful diplomatiei americane a aparat decizia anuntata miercuri de presedintele american de a retrage toate trupele din Afganistan pana la momentul in care se implinesc 20 de ani de la atentatele de la 11 septembrie.Afganistanul a servit atunci drept baza de operatiuni pentru Al Qaeda pentru lansarea acestor atacuri asupra teritoriului american, ceea ce a declansat interventia militara a SUA si a aliatilor lor."Ne vom repozitiona fortele si mijloacele pentru a ne asigura ca putem sa ne protejam de o resurgenta potentiala" a Al Qaeda in Afganistan, a spus seful diplomatiei americane.Din punctul de vedere al responsabililor din administratia Biden, amenintarea terorista este in prezent diseminata in numeroase locuri din lume si nu mai este concentrata doar in Afganistan.Ei au reamintit ca talibanii s-au angajat sa nu permita unor miscari ostile SUA sa se reinstaleze in Afganistan.Joe Biden a anuntat miercuri ca SUA vor pune capat celui mai lung conflict din istoria lor. "A venit momentul sa punem capat acestui razboi fara sfarsit", a declarat el intr-un discurs solemn de la Casa Alba Potrivit lui Antony Blinken, SUA trebuie sa-si reorienteze actiunile si sa le adapteze unei lumi ale carei amenintari s-au schimbat."Presedintele crede ca trebuie sa privim astazi lumea prin prisma lui 2021 si nu a lui 2001", a spus el."Amenintarea terorismului s-a deplasat in alte locuri. Si avem si alte subiecte foarte importante pe agenda noastra, printre care relatia noastra cu China , care merge de la schimbarile climatice pana la COVID-19. Asupra acestora ne vom concentra energia si resursele", a adaugat el.