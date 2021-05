Washingtonul isi manifesta revolta fata de violenta utilizata impotriva protestatarilor din Irak

"Incalcarea suveranitatii irakiene si a statului de drept de catre militiile armate dauneaza tuturor irakienilor si tarii lor", a adaugat Price, la doua zile dupa moartea a doi protestatari impuscati in timpul unor ciocniri dupa un miting care a avut loc la Bagdad.Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat a salutat "eforturile guvernului (irakian) de a trage la raspundere militiile, huligani si grupurile de autoaparare pentru atacurile lor asupra irakienilor care isi exercita dreptul la libertatea de exprimare si de intrunire, precum si pentru atacurile lor impotriva statului de drept".Cateva zeci de persoane au fost, de asemenea, ranite marti, in urma unui miting in memoria activistilor pro-democratie asasinati in ultima perioada.Miercuri, un inalt responsabil al unei coalitii paramilitare pro-iraniene integrate in structura statului irakian a fost arestat sub suspiciunea ca ar fi ordonat asasinarea la inceputul acestei luni a unui coordonator al demonstratiilor impotriva guvernului.De la declansarea revoltei populare fara precedent in octombrie 2019, peste 70 de activisti irakieni au fost victime ale unor asasinate sau tentative de asasinat, in timp ce alti zeci au fost temporar rapiti.Nimeni nu a revendicat aceste asasinate, dar activistii pro-democratie sunt convinsi ca ucigasii sunt cunoscuti de serviciile de securitate si nu sunt arestati in pofida promisiunilor guvernului, deoarece au legaturi cu Iranul.