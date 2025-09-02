SUA: Scutul antiracheta, care include Romania, raspunde amenintarii iraniene

Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american a confirmat joi amplasarea unor interceptoare in Romania, subliniind ca viitorul scut antiracheta american raspunde unei amenintari din partea Iranului

"Abordarea noastra revizuita este conceputa pentru a raspunde amenintarii emergente pentru regiune, venind dinspre Iran", a declarat Philip Crowley citat de Mediafax.

"Vom proteja interesele noastre si pe cele ale aliatilor nostri", a adaugat el.

Presedintele Traian Basescu a anuntat joi ca CSAT a aprobat solicitarea SUA ca Romania sa amplaseze pe teritoriul ei componente ale scutului antiracheta american.

Proiectul urmeaza sa fie negociat de administratiile de la Washington si Bucuresti, dupa care va fi supus aprobarii Parlamentului roman, urmand sa intre in vigoare pana in 2015.

