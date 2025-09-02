SUA: Scutul antiracheta, care include Romania, raspunde amenintarii iraniene

Joi, 04 Februarie 2010, ora 22:34
2943 citiri
SUA: Scutul antiracheta, care include Romania, raspunde amenintarii iraniene
Foto: Arhiva

Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american a confirmat joi amplasarea unor interceptoare in Romania, subliniind ca viitorul scut antiracheta american raspunde unei amenintari din partea Iranului

"Abordarea noastra revizuita este conceputa pentru a raspunde amenintarii emergente pentru regiune, venind dinspre Iran", a declarat Philip Crowley citat de Mediafax.

"Vom proteja interesele noastre si pe cele ale aliatilor nostri", a adaugat el.

Presedintele Traian Basescu a anuntat joi ca CSAT a aprobat solicitarea SUA ca Romania sa amplaseze pe teritoriul ei componente ale scutului antiracheta american.

Proiectul urmeaza sa fie negociat de administratiile de la Washington si Bucuresti, dupa care va fi supus aprobarii Parlamentului roman, urmand sa intre in vigoare pana in 2015.

"Tu să taci", i-ar fi spus Bolojan primarului Ciprian Ciucu SURSE. Ce răspunde edilul de la Sectorul 6
"Tu să taci", i-ar fi spus Bolojan primarului Ciprian Ciucu SURSE. Ce răspunde edilul de la Sectorul 6
În cea mai recentă ședință a coaliției de guvernare s-ar fi purtat discuții dure nu doar între șefii de partide, ci și între colegii din același partid. Conform unor surse citate de...
"Vă faceți că munciți?". Premierul, atacat contondent de Petrișor Peiu (AUR). "V-ați suflecat mânecile, ați apărut la televizor, s-a încruntat Ilie Bolojan și asta-i tot"
"Vă faceți că munciți?". Premierul, atacat contondent de Petrișor Peiu (AUR). "V-ați suflecat mânecile, ați apărut la televizor, s-a încruntat Ilie Bolojan și asta-i tot"
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, consideră că Guvernul Bolojan 'mimează reforma prin măsuri superficiale', cheltuielile fiind reduse doar pentru trei instituții autonome - Autoritatea...
#scut antiracheta Romania, #amplasare interceptoare scut Romania, #amenintare Iran scut , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Unde a plecat Vlad Chiriches, dupa ce Gigi Becali l-a anuntat ca nu va mai juca la FCSB
ObservatorNews.ro
"Ce se intampla cu The Rock?". Transformarea lui Dwayne Johnson a surprins pe toata lumea la Venetia
Adevarul.ro
Culisele sedintei de trei ore dintre Nicusor Dan si liderii Coalitiei. Testul de matematica la care a fost supus Bolojan de catre presedinte

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Zeci de mii de americani au manifestat împotriva lui Trump și a miliardarilor, de Ziua Muncii
  2. ANAF ar fi declarat "în inactivitate fiscală" mii de firme, deși acestea aveau angajați și nu aveau datorii către stat. Inspectorii ar fi găsit probleme legate de sediul social
  3. Partidele populiste de dreapta conduc în sondajele din cele mai mari economii europene. Care este cauza?
  4. Familia Trump a câștigat 5 miliarde de dolari după lansarea unei criptomonede
  5. Pericol de explozie pe DN 24A. O cisternă cu gaz metan s-a răsturnat. Zeci de oameni evacuați "mai mult cu forţa" VIDEO
  6. Rusia pregătește o nouă campanie de dezinformare în prima jumătate a lunii septembrie. Cele zece direcții vizate de Putin
  7. Momentul în care un tânăr de 22 de ani, pe trotinetă electrică, lovește pe zebră o bătrână de 72 de ani. Femeia a murit la spital VIDEO
  8. Metroul din Pipera se extinde. Planurile anunțate de Metrorex
  9. Războiul din Ucraina provoacă un deficit global de trotil. Polonia a rămas singurul furnizor oficial de TNT pentru Pentagon
  10. Un fost angajat Microsoft nu își găsește de 9 luni loc de muncă: „Am impresia că recrutorii caută un Superman”