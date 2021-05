SUA intentioneaza sa trimita 20 de milioane de doze suplimentare de vaccin unor tari terte. "Vom imparti cu restul lumii seruri Moderna, Pfizer si Johnson&Johnson"

"Astazi, anunt ca vom imparti cu restul lumii cel putin 20 de milioane de doze (de vaccin) Moderna, Pfizer si Johnson&Johnson", a anuntat intr-o alocutiune liderul de la Casa Alba Numarul total al dozelor trimise de SUA in strainatate se va ridica la 80 de milioane, aceasta cifra incluzand 60 de milioane de doze din serul AstraZeneca, care nu este aprobat pentru administrare in Statele Unite, a mentionat mai devreme secretara de presa a Casei Albe Jen Psaki."Este de cinci ori mai mult decat a donat orice alta tara pana acum, mai mult decat China si Rusia ", a mai subliniat Biden in alocutiunea sa, asigurand ca Statele Unite nu vor incerca sa foloseasca aceste donatii pentru a obtine ceva in schimb de la tarile recipiente."Asa cum in al doilea razboi mondial America a fost arsenalul democratiei, in lupta impotriva pandemiei de COVID-19 tara noastra va fi arsenalul vaccinurilor", a spus presedintele democrat.Secretara de presa a presedintiei americane nu a precizat ce tari vor beneficia de aceasta donatie de vaccinuri, limitandu-se sa spuna ca in urmatoarele zile se vor face precizari privind criteriile de distribuire.Luni, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a criticat companiile farmaceutice care au dezvoltat vaccinuri anti-COVID-19 pentru lentoarea livrarii lor tarilor in curs de dezvoltare si a facut apel catre companiile si tarile bogate sa se solidarizeze pentru a dona vaccinuri, "in cateva zile, nu luni", deoarece "pandemia este departe de a se fi incheiat"