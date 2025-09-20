SUA va elimina vizele pentru Cehia in septembrie

Miercuri, 27 Februarie 2008, ora 08:40
1519 citiri
SUA va elimina vizele pentru Cehia in septembrie

Cehia si Statele Unite au semnat un document care ofera posibilitatea eliminarii vizelor incepand din septembrie 2008. Un purtator de cuvant al ambasadei cehe din Washington, Daniel Novy, a spus ca secretarul american pentru securitate interna, Michael Chertoff, si ministrul ceh de interne, Ivan Lander, care il insoteste la Washington pe premierul ceh, au semnat un memorandum in acest sens, anunta NewsIn.

El a precizat ca aceasta chestiune va fi discutata miercuri de premierul Topolanek in cursul intrevederii cu George W. Bush, care s-a aratat favorabil ridicarii vizelor pentru cetatenii cehi.

Pe de alta parte, premierul Mirek Topolanek a aparat marti proiectul american ce prevede instalarea unui radar in Cehia in cadrul scutului antiracheta, spunand ca el este crucial pentru securitate. El a acuzat Rusia ca incearca sa-si mentina influenta, opunandu-se acestui proiect.

Rusia nu ar aprecia probabil sa fie nevoita sa renunte la sfera sa de influenta din Europa centrala, ceea ce cred ca este principalul motiv al opozitiei sale fata de instalarea sistemului de aparare antiracheta in tara noastra", a subliniat Topolanek.

El a spus luni ca cele doua principale acorduri ce ar urma sa regleze chestiunea amplasarii radarului sunt practic gata. "Elementele controversate vor fi negociate la Washinton", a anuntat el. "Civilizatia noastra va disparea, daca nu ne vom apara", a mai spus premierul ceh.

