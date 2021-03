Suedia a condamnat o femeie pentru rapirea si ducerea fiului ei in zona controlata de jihadisti in Siria

Femeia, o palestinianca de 31 de ani nascuta in Suedia, a parasit orasul suedez Landskrona in august 2014 impreuna cu fiul sau, pe atunci in varsta de aproape 2 ani.Tatal copilului, de care femeia divortase, a fost de acord ca aceasta sa mearga cu baiatul in Turcia pentru o excursie. Totusi, justitia suedeza a descoperit ca femeia a intrat fara permisiunea tatalui copilului pe teritoriul Siriei controlat de Stat Islamic. Tribunalul districtual din orasul Lund, din sudul Suediei, a decis ca femeia a ramas voluntar in Siria, instanta respingand declaratia ei conform careia intentionase doar sa faca o scurta vizita in Siria din motive religioase.Femeia, care s-a radicalizat inainte de a parasi Suedia, afirmase ca a fost fortata sa ramana in Siria impotriva vointei sale, intai de militantii SI pana la finalul lui 2017 si ulterior de fortele kurde care controlau tabara de refugiati Al-Hol, din nord-vestul Siriei.Ea s-a casatorit in Siria la o luna dupa sosirea acolo si a avut doua fiice cu noul sau sot, un luptator strain tunisian. Postarile sale pe Facebook sugerau ca nu intentiona sa se intoarca in Suedia, a explicat tribunalul din Lund.Instanta a adaugat ca femeia avea cunostinta de conflictul din Siria si de metodele violente ale SI atunci cand a plecat spre aceasta tara. Calatorind in Siria, ea nu a permis contactul intre fiul sau si tatal acestuia. Anul trecut femeia a scapat din tabara Al-Hol si a ajuns in Turcia alaturi de cei trei copii ai sai, ulterior fiind repatriata in Suedia.