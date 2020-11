Suedia, criticata de oamenii de stiinta pentru ca nu recomanda utilizarea mastilor

Raspunsul Suediei la pandemie, o abordare mai relaxata, s-a concentrat in principal pe distantarea fizica voluntara, iar Agentia de Sanatate Publica a pus la indoiala eficacitatea mastilor, a caror purtare este obligatorie in multe locuri publice din Europa.Cu toate acestea, intr-un raport emis joi, Academia Regala de Stiinte a indicat ca mastile ar putea juca un rol important in reducerea riscului de infectare, in special in spatiile inchise."Sper sa existe acum o dezbatere, iar liderii, indiferent de ceea ce spune autoritatea de sanatate publica, sa ia acest lucru in serios", a declarat Staffan Normark, liderul grupului de experti din cadrul academiei pe tema COVID-19.Putini suedezi poarta masti in public, in timp ce politicienii in general le evita in timpul aparitiilor in public - un gest considerat radical in unele tari.Agentia de Sanatate Publica a declarat ca utilizarea mastii risca sa ii dea purtatorului o falsa senzatie de securitate, ceea ce ar putea submina distantarea fizica.Odata cu noile cazuri de infectare cu acest virus, care au atins recent niveluri record, Suedia a introdus cele mai dure masuri din timpul pandemiei, la inceputul acestei saptamani, reducand participarea la adunarile publice la maximum opt persoane.Vanzarile de masti sunt, de asemenea, in crestere, farmaciile Apotea raportand o crestere de 360% in noiembrie comparativ cu octombrie.Peste 6.300 de suedezi au murit din cauza COVID-9, o rata pe cap de locuitor de cateva ori mai mare decat cea a vecinilor nordici, dar oarecum mai scazuta fata de unele tari europene mai mari, precum Spania.