Suedia: Numarul condamnarilor pentru viol a crescut dupa ce a intrat in vigoare legea consimtamantului sexual

Ziare.

com

Legea, denumita si 'Samtyckeslagen' (''Legea consimtamantului''), a intrat in vigoare in iulie 2018. Ea prevede ca o persoana se face vinovata de viol, chiar in absenta amenintarii sau violentei, daca a intretinut un act sexual cu o alta care nu a participat la acesta ''in mod liber''.Acest act normativ, adoptat in contextul miscarii feministe #MeToo, a introdus in codul penal suedez si un noua infractiune denumita ''viol prin neglijenta'', pentru cazurile in care justitia poate sa considere ca ''o persoana ar fi trebuit sa fie constienta de riscul ca o alta persoana sa nu participe in mod voluntar'' la actul sexual.Conform unei statistici intocmite de Consiliul national suedez pentru prevenirea infractionalitatii (Bra), numarul condamnarilor pentru viol a crescut sub efectul acestei legi de la 190, in anul 2017, la 333 in 2019.De asemenea, 76 de dosare penale care in virtutea legii precedente nu ar fi putut sa fie deschise au fost solutionate in baza noii legi, jumatate dintre ele prin condamnare. Anul trecut au fost pronuntate 12 condamnari pentru ''viol prin neglijenta''.