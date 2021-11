Lista celor mai importanți "jucători" politici care participă la Summitul climatic COP26. Cum se plasează China

Personalitatea poate avea un impact major asupra politicilor publice, iar conferința COP26 privind schimbările climatice nu este o excepție.

Liderii naționali au fost în centrul atenției la începutul summitului de la Glasgow, însă misiunea conferinței va fi în curând preluată de miniștri, negociatori și reprezentanți ai societății civile, care vor încerca să ajungă la un acord.

Summitul atrage mii de delegați din aproape 200 de țări, însă doar câțiva dintre ei pot modela rezultatul final. POLITICO a întocmit o listă cu oamenii de la COP26 care ar trebui urmăriți cu atenție.

Salvatorul autoproclamat: John Kerry

Criza climatică și John Kerry au o istorie lungă și de multe ori personală. Fostul senator și candidat la prezidențiale și-a cunoscut actuala soție la primele discuții ONU, a fost în fruntea negocierilor pentru acordul climatic de la Paris, din 2015 și a reînceput activitatea după ce Biden a preluat portofoliul climatic global, ca urmare a alegerii sale. Marea misiune a lui Kerry este să convingă lumea că SUA s-au întors și sunt din nou un actor serior în combaterea schimbărilor climatice.

Kerry a ajuns în toate colțurile lumii pentru a se întâlni cu șefi de stat, miniștri de externe și de finanțe, bancherim și alți actori ai puterii, într-un efort de spori angajamentele legate de reducerea emisiilor și a preveni o creștere a temperaturilor de peste 1,5 grade față de nivelurile preindustriale.

El va avea misiunea de a convinge alte state cât de angajate sunt SUA în lupta climatică, după patru ani de Donald Trump, dacă Biden nu va prezenta proiecte esențiale prin care să reducă emisiile la jumătate în acest deceniu. Va fi de urmărit și cum va gestiona Kerry relațiile reci cu Beijingul, China fiind cel mai mare poluator al lumii.

Arbitrul: Patricia Espinosa

Patricia Espinosa este lideră a secretariatului Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC), tratatul-mamă al Acordului de la Paris. Toți semnatarii UNFCCC, printre care majoritatea guvernelor lumii, s-au angajat să lupte împotriva schimbărilor climatice și Espinosa a spus clar că aceștia nu respectă ceea ce au promis.

Însă, în timp ce nu ezită să scoată în evidență eșecul global, Espinosa, diplomat mexican cu zeci de ani de experiență, are grijă să nu arunce vine pe anumite țări, preferând negocierile discrete.

Președintele COP: Alok Sharma

Alok Sharma este ministrul britanic care prezidează discuțiile. Rolul său este să se asigure că toate părțile își pot exprima viziunea, în timp ce le îndrumă spre soluții care protejează scopul Acordului climatic de la Paris. Sharma va urmări două ținte: să pună capăt energiei pe bază de cărbune și să crească finanțarea pentru țările în dezvoltare. Fost bancher, Sharma era începător în domeniul climei, atunci când a primit rolul de președinte COP, la începutul anului 2020. Acesta a declarat recent pentru POLITICO faptul că experiența în acest rol și fapul că a mers peste tot pe glob a avut „un impact profund” asupra sa.

Centrul de greutate: Xie Zhenhua

În timp ce președintele chinez Xi Jinping va participa la discuțiile COP26 doar printr-o declarație scrisă, reprezentantul său, Xie Zhenhua va fi printre cele mai importante figuri de la COP. Xie a condus negocierile climatice din partea Chinei din 2007. Fost ministru, el are acum titlul de reprezentant special în domeniul schimbărilor climatice. Este arhitectul schimbării politicii interne a Chinei, care și-a propus să atingă scopul de emisii zero până în 2060. Apărător înverșunat al intereselor Chinei și al statutului de țară în dezvoltare, Xie are reputația de oficial vehement, dar respectat în negocieri. Relația sa cu Kerry este îndelungată și va juca un rol esențial într-un acord între cei doi mari poluatori ai planetei.

Omul cu planul: Frans Timmermans

Șeful planului verde european, Timmermans are roluil de a se asigura că planul transformării verzi a blocului comunitar devine realitate.

Timmermans a supravegheat un număr fără precedent de propuneri pentru a plasa UE pe calea neutralității climatice, până în 2050 și pentru a reduce emisiile cu 55%, de la nivelurile din 1990, până în 2030. Oficialul cu siguranță va aduce în discuție aceste planuri. Însă la majoritatea propunerilor încă se lucrează în mașinăria legislativă a blocului comunitar.

Intermediar sau problemă? Boris Johnson

Gazda COP26 este prim-ministrul britanic Boris Johnson. Acesta face notă discordantă printre ceilalți oficiali ai conferinței, având în general discursuri ai joviale și presărate cu glume. Însă, odată ce discuțiile vor avansa, pe parcursul celor două săptămâni, cât durează summitul, Johnson ar putea juca un rol esențial pentru comunicarea dintre lideri, încurajând anumite state să-și schimbe poziția.

Personajul negativ: Joaquim Alvaro Pereira Leite

Noul ministru brazilian al mediului va fi, cel mai probabil, personajul negativ al COP26, la fel cum a fost și predecesorul său, la Madrid, acum doi ani. Brazilia are o problemă majoră cu unele dintre regulile propuse pentru piața de carbon, pentru că ar fi forțată să renunțe la credite de carbon de milioane de tone, pe care noul regim vrea să le folosească.

Detectorul de minciuni: Greta Thunberg

Activista suedeză Greta Thunberg are reputația unui interlocutor direct și cu siguranță nui se va abține de la critici la summitul de la Glasgow, dacă liderii lumii nu-și vor asuma acțiuni ambițioase.

Pe perioada conferinței, sunt anunțate mai multe proteste ale activiștilor de mediu, la Glasgow.

