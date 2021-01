Super-bogatii lumii se baga in fata la vaccinare. Cum se vaccineaza membrii unui club exclusivist din Dubai

Stuart McNeill, care conduce Knightsbridge Circle, un club exclusivist care se ocupa de obtinerea de evenimente private cu celebritati sau persoane importante si de obiecte rare, se ocupa mai nou si de procurarea de doze de vaccin anti-Covid Pfizer, pe care le vinde la sume exorbitante bogatilor care il frecventeaza."Dubai si Abu Dhabi ofera deja programari private pentru vaccinarea cu serul Pfizer. Clientii nostri opteaza sa mearga acolo cu avionul pentru a fi imunizati. Dubai este, de asemenea, una dintre tarile in care nu trebuie tinuta perioada de carantina pentru cetatenii britanici, astfel ca majoritatea se relaxeaza la plaja in cele trei saptamani dintre prima si a doua doza", a spus McNeill.Firma are drept clienti membri ai familiei regale, celebritati si afaceristi, iar o mare parte dintre cei care au fost vaccinati cu ajutorul ei sunt foarte cunoscuti.Desi calatoriile internationale sunt interzise in prezent in Regat, exista exceptii cu privire la calatorii de afaceri, iar persoanele cu astfel de interese ar putea folosi acest pretext pentru a parasi tara vreme de cateva saptamani, perioada in care se pot vaccina.Guvernul britanic a recunoscut ca nu va putea sa opreasca comercializarea privata a vaccinurilor anti-Covid. Oferirea accesului privilegiat la vaccinare este extrem de controversata, mai ales in contextul in care cantitatea de vaccin este, in acest moment, limitata. Cercetarile arata ca persoanele cu venituri mici si aflate la limita saraciei sunt mai predispuse la a se imbolnavi grav si muri de coronavirus decat cei mai bogati.