Super-iahturile, popularitate fără precedent în timpul pandemiei. Prețurile astronomice plătite de miliardarii care caută relaxarea pe mare VIDEO

În timp ce numărul miliardarilor de la nivel global este în creștere și pandemia de COVID-19 a alimentat evitarea mulțimilor de oameni, industria globală a vaselor de lux își revine într-un ritm amețitor după o paralizie aproape completă de la începutul pandemiei.

Când miliardarul chinez Jack Ma, cofondator al grupului Alibaba, a mers într-o călătorie pe insula spaniolă Mallorca, luna trecută, a atras atenția presei internaționale, fiind prima călătorie în străinătate, de când acesta a supărat Beijingul din cauza criticilor aduse autorităților și băncilor de stat. Însă călătoria miliardarului, cu iahtul său de 200 de milioane de dolari, a adus în centrul atenției un trend global: întoarcerea super-iahturilor.

Un iaht de lux ajunge și la 600 de milioane de dolari

"2021 depășește cu mult oricare an din ultimii 12”, spun brokerii de la Fraser Yachts, citați de Reuters.

Vânzările de vase de lux mai mari de 30 de metri au crescut cu peste opt la sută în primele luni ale anului 2021, comparativ cu anul 2019, potrivit publicației Superyacht Group.

Costul unui super-iaht poate varia a între zece milioane de dolari, dacă este la mâna a doua, și 600 de milioane de dolari, nou-nouț, arată cifrele industriei. În jur de 330 de astfel de iahturi au fost comandate și vor fi livrate înainte de anul 2023.

"Unii au văzut că prietenii lor foarte bogați care dețin iahturi au avut momente plăcute în timpul pandemiei, în timp ce ei erau blocați acasă”, a afirmat Pepe Garcia, președinte al MB92, cea mai mare companie din lume care se ocupă de recondiționarea super-iahturilor. „Cred că această tendință va continua câțiva ani”.

Șantierul naval din Barcelona al companiei MB92 este la capacitate maximă cu vase care ajung până la 180 de metri. În jur de 1.000 de muncitori vopsesc, repară motoare și desfășoară alte activități de mentenanță pentru proprietarii iahturilor, care vor ca vasele lor de lux să fie pregătite pentru sezonul vacanțelor în Insulele Caraibe, de la sfârșitul anului.

Numărul miliardarilor a crescut anul acesta la 2.755, cu 660 mai mulți ca anul trecut, potrivit Forbes.

Comenzile primite de constructorul italian de iahturi Ferretti au depășit 900 de milioane de euro în ianuarie-septembrie, mult mai mult față de valoarea de 691 de milioane de euro a întregului an 2019.

Miliardarii trăiesc clipa

„Este o melodie frumoasă de Duran Duran, care se cheamă All you need is now (în traducere, Prezentul este tot ceea ce ai nevoie”, spune Alberto Galassi, CEO-ul companiei. „Pandemia ne-a învățat cât de fragilă este viața noastră. Amânarea nu mai este o opțiune pentru cei care-și permit”.

La Azimut Benetti, un alt constructor italian de iahturi, până în luna august, comenzile s-au triplat, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, iar cei mai mulți clienți sunt din Statele Unite.

Sectorul iahturilor este printre puținii câștigătorii ai perioadei post-lockdown. Prin contrast, doar jumătate din navele mari de croazieră s-au întors pe apă, până în septembrie, respectând măsuri stricte anti-COVID, potrivit Cruise Lines International Association.

Super-iahturile sunt disponibile și pentru închiriere... pentru cei care-și permit. O călătorie de o săptămână pe un iaht de lux de până la 12 pasageri, în Grecia sau Italia, poate costa între 300.000 și 500.000 de euro. Clienții se pot bucura la bord de spa-uri, restaurante luxoase și cursuri pentru diferite sporturi de apă.

Ads