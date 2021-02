Talibanii avertizeaza NATO cu privire la pericolul prelungirii prezentei sale in Afganistan

Aliatii SUA din cadrul NATO vor decide saptamana viitoare daca cei 10.000 de soldati ai lor desfasurati in Afganistan se vor retrage odata cu fortele americane sau isi vor continua angajamentul in misiunea de pregatire a fortelor afgane, Resolute Support."Mesajul nostru in perspectiva reuniunii ministeriale a NATO este ca prelungirea ocupatiei si a razboiului nu este nici in interesul vostru, nici in cel al poporului vostru, nici in al nostru", au declarat talibanii intr-un comunicat.La inceputul lui februarie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut un apel catre talibani sa-si respecte angajamentele, in special cu privire la reducerea violentei si la ruperea legaturilor cu gruparile teroriste internationale In timpul mandatului presedintelui Donald Trump , SUA au semnat cu miscarea talibana, la finalul lui februarie 2020 la Doha, un acord care prevede retragerea graduala a tuturor fortelor NATO din Afganistan pana in aprilie 2021. In schimb, talibanii s-au angajat sa renunte la violenta si sa inceapa convorbiri de pace cu guvernul de la Kabul.Planurile cu privire la ce se va intampla dupa aprilie vor fi analizate in reuniunea din 17-18 februarie a ministrilor apararii din statele NATO. Talibanii au continuat totusi sa comita atacuri in diverse zone ale Afganistanului in pofida inceperii, la jumatatea lunii septembrie la Doha, a tratativelor de pace cu guvernul afgan.