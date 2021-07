Talibanii ii cheama pe locuitorii oraselor din Afganistan sa se predea spre a se evita luptele urbane

''Acum cand luptele din munti si deserturi au ajuns la portile oraselor, mujahedinii nu vor lupte in orase. Este mai bine ca (...) invatatii si ulemalele (membri ai clerului musulman - n.red.) sa foloseasca toate canalale pentru a intra in contact 'cu talibanii spre 'a ajunge la un acord rezonabil pentru evitarea pagubelor in orasele lor'', a transmis un reprezentant al talibanilor, Amir Khan Muttaqi.Ministru al informatiilor si culturii in fostul regim taliban (1996-2001), Amir Khan Muttaqi conduce acum ''Comisia de invitare si sfatuire'' a miscarii talibane, careia trebuie sa i se adreseze cei care - militari, politisti, responsabili guvernamentali, functionari ori simplu civili - vor sa se predea insurgentilor.Talibanii ''ii asigura pe toti locuitorii ca Afganistanul va fi patria tuturor si ca nimeni nu va cauta sa se razbune'', mai spune Muttaqi intr-un mesaj audio difuzat pe Twitter Dupa ce au cucerit in ultimele doua luni mari zone rurale intr-o ofensiva lansata in mai odata cu debutul retragerii fortelor straine din tara, talibanii incercuiesc mai multe capitale de provincii.Lipsita de sprijinul aerian crucial al Statelor Unite, armata afgana nu a oferit decat o slaba rezistenta si nu mai controleaza, practic, decat orasele mari si axele principale.Apelul actual al talibanilor aminteste de strategia pe care au folosit-o in timpul cuceririi puterii la mijlocul anilor 1990: asedierea localitatilor si constrangerea sefilor traditionali sa negocieze predarea acestora.Mai multe districte vecine cu Kabul au cazut recent in mainile talibanilor, existand temerea ca acestia vor ataca in curand capitala sau aeroportul acesteia, singura poarta de iesire pentru cetatenii straini.Marti, politia a anuntat ca patru civili au fost ucisi si cinci raniti intr-o explozie la Kabul, a carei origine nu este cunoscuta deocamdata.''Explozia a avut loc in centrul capitalei, la inceputul dupa-amiezii'', a informat purtatorul de cuvant al politiei, Ferdaws Faramarz, fara alte detalii.