Tara in care femeile si barbatii vor face cumparaturi in zile separate, pentru a preveni raspandirea Covid-19

Restrictiile sunt similare cu cele impuse de tara din America Centrala in zonele cele mai afectate de pandemie in luna iunie."Incepand de luni, 21 decembrie, cu scopul de a reduce deplasarile, cumparaturile vor fi facute in functie de gen", a declarat Luis Sucre, intr-un mesaj televizat.De Craciun si Anul Nou va fi instituita carantina totala pentru ambele sexe.Autoritatile din Panama au raportat joi 3.348 de cazuri noi de coronavirus si 42 de decese, un record zilnic de cazuri atat in ceea ce priveste contaminarile cat si decesele.