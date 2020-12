Tara membra UE care va continua sa negocieze cu Londra si dupa incheierea acordului post-Brexit. Negocierile de pana acum nu au dus la un acord

"Salut principiul acordului dintre UE si Marea Britanie ... Spania si Marea Britanie isi continua dialogul pentru a ajunge la un acord asupra Gibraltarului", a declarat Sanchez intr-un mesaj postat pe Twitter , adaugand ca state membre ale UE vor examina in continuare acordul Brexit Spania revendica suveranitatea asupra portului de la Marea Mediterana pe care l-a cedat Marii Britanii in 1713 dupa un razboi Aproximativ 15.000 de persoane fac naveta zilnic din Spania spre Gibraltar, care are o populatie de 32.000 de locuitori. Portul primeste, de asemenea, aproximativ 10 milioane de turisti pe an, un sector care reprezinta aproximativ un sfert din economia sa.CITESTE SI: