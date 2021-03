Tara unde lucrul de acasa devine obligatoriu

Guvernul statului UE a decis vineri, 12 martie, sa faca lucrul de acasa obligatoriu pentru functionarii publici, angajatii statului si al companiilor municipale, precum si pentru lucratorii din domeniul privat.De marti nu va mai fi permis lucrul la birou. Exceptii se vor face doar pentru firmele din domeniul manufacturier si pentru activitatile care pot fi prestate numai la locul de munca.Decizia este menita sa reduca riscul ca oamenii sa se contamineze cu COVID-19 la birou sau in drum spre serviciu.In acelasi timp au fost introduse reglementari mai stricte in transportul public.In scoli, pe de alta parte, va fi permisa organizarea de ore in aer liber in anumite conditii.Tara cu o populatie de 1,9 milioane de locuitori s-a confruntat din toamna trecuta cu un numar in crestere de cazuri de COVID-29. Datorita restrictiilor stricte impuse la mijlocul lui decembrie, situatia a fost ameliorata intr-o oarecare masura.De la inceputul pandemiei, circa 93.000 de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Letonia, iar aproape 1.750 de persoane au murit.