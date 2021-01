Tarile de Jos lanseaza miercuri campania de vaccinare, ultimul stat al UE care trece la inocularea populatiei

Tarile de Jos au decis sa devanseze cu doua zile inceputul campaniei lor de vaccinare impotriva COVID-19, care va incepe miercuri, a anuntat luni guvernul tarii, ultimul din UE care va trece la vaccinarea populatiei, relateaza AFP.Personalul spitalicesc in contact cu pacientii de COVID-19 va fi primul care va beneficia de vaccin, alaturi de lucratorii din azilele de batrani din sudul tarii, au anuntat autoritatile sanitare."Inceputul vaccinarii impotriva COVID-19 este devansat cu doua zile" in raport cu data precedenta anuntata, de vineri, 8 ianuarie, a anuntat Ministerul Sanatatii dupa o intalnire cu autoritatile sanitare.De la inceputul vaccinarii in Europa pe 27 decembrie, lentoarea anumitor tari in administrarea vaccinului este dur criticata, in special in Franta.Insa in Tarile de Jos intarzierea este si mai importanta: primele vaccinuri sunt prevazute la aproape doua saptamani dupa lansarea vaccinarilor in UE si la aproape o luna de la inceputul campaniei in Regatul Unit.Marti, ministrul sanatatii Hugo de Jonge va raspunde in parlament la intrebarile referitoare la aceste intarzieri.Autoritatile au invocat pana acum dificultatile logistice si necesitatea unei aprobari a vaccinului de catre autoritatile nationale.De la jumatatea lui decembrie, Tarile de Jos au introdus masurile cele mai stricte de la inceputul pandemiei, toate scolile si magazinele neesentiale fiind inchise.Anterior, premierul Mark Rutte a preferat o "izolare inteligenta", mult mai permisiva decat cele din tarile europene vecine.Luni, Olanda a inregistrat 6.671 noi cazuri de COVID-19, cu 757 mai multe decat in ziua precedenta, noteaza AFP.