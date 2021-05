Tatal jurnalistului Roman Protasevici, ingrijorat de soarta fiului sau: "Este posibil sa fie batut si torturat" VIDEO

Roman Protasevich, in varsta de 26 de ani, se afla intr-un zbor din Grecia care a fost redirectionat duminica, 23 mai, spre Minsk pentru o presupusa amenintare cu bomba.Tarile occidentale au acuzat Belarusul de deturnarea avionului Ryanair pentru a aresta reporterul disident.A aparut, de asemenea, un videoclip cu jurnalistul care pare sa fi fost inregistrat sub constrangere.In clip, care a fost lansat luni seara , jurnalistul a spus ca se afla intr-o stare buna de sanatate si se pare ca a marturisit crimele de care fusese acuzat. Dar principalii lideri ai opozitie din Belarus au criticat videoclipul si au sugerat ca Protasevici se afla sub presiune.Tatal jurnalistului, Dmitri Protasevich, a declarat luni, 24 mai pentru BBC ca se "teme cu adevarat" de modul in care fiul sau va fi tratat de autoritatile din Belarus."Speram ca va face fata. Ne este teama sa ne gandim chiar la asta, dar este posibil sa fie batut si torturat. Ne temem cu adevarat de asta", a spus el intr-un apel video."Suntem cu adevarat socati si foarte suparati", a spus el. "Acest gen de lucruri nu ar trebui sa se intample in secolul 21, in inima Europei"."Speram ca intreaga comunitate internationala, inclusiv Uniunea Europeana, va exercita presiuni fara precedent asupra autoritatilor. Speram ca presiunea va functiona si autoritatile vor realiza ca au facut o greseala cu adevarat mare".La scurt timp dupa lansarea filmarilor lui Protasevich, Uniunea Europeana a declarat ca a fost de acord sa impuna mai multe sanctiuni Belarusului. De asemenea, a s olicitat companiilor aeriene sa evite spatiul aerian al tarii si a interzis companiilor aeriene din Belarus sa zboare peste teritoriul UE, relateaza BBC