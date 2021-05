Tehnologia inovatoare prin care un pacient orb si-a redobandit partial vederea. "E prima data cand abordarea a fost utilizata pe oameni"

Caiet mare, cutie mica

Este pentru prima data cand aceasta tehnica, denumita optogenetica, permite dobandirea unei recuperari partiale a functiei vizuale, afirma cercetatorii aflati la originea unui studiu clinic, realizat de specialisti francezi, elvetieni si americani.Pacientul care a participat la acel studiu suferea de retinopatie pigmentara, o maladie genetica degenerativa a ochiului, care provoaca distrugerea celulelor fotoreceptoare de la nivelul retinei, determinand o pierdere progresiva a vederii, care evolueaza in general spre orbire.In conditiile in care pacientul nu mai putea sa perceapa prezenta luminii, terapia i-a permis acestuia sa localizeze si sa atinga obiecte, potrivit autorilor acestui studiu, publicat luni, 24 mai, in revista Nature Medicine.In cazul persoanelor cu vedere normala, fotoreceptorii retinei utilizeaza proteine capabile sa reactioneze la energia luminoasa, opsine, care furnizeaza informatii vizuale creierului prin intermediul nervului optic.Pentru a restabili sensibilitatea la lumina, pacientului i-a fost injectata gena care codeaza una dintre acele proteine, denumita ChrimsonR, care detecteaza lumina galbuie, noteaza autorii studiului.La aproape cinci luni dupa ce a primit injectia, pentru a acorda organismului sau timpul necesar pentru a produce acea proteina in cantitati suficiente, pacientul a efectuat diverse exercitii, purtand o pereche de ochelari echipati cu o camera foto.Conceputi cu aceasta ocazie de catre autorii studiului, ochelarii permit proiectarea unor imagini in culori galbui pe retina pacientului."Sapte luni mai tarziu, pacientul a inceput sa raporteze semne de ameliorare vizuala", au explicat intr-un comunicat reprezentantii Institutului Vederii (creat de Universitatea Sorbona/INSERM/CNRS) si cei ai Spitalului Quinze-Vingts din Paris, specializat in oftalmologie. "Cu ajutorul acestor ochelari, pacientul poate de acum sa localizeze, sa numere si sa atinga obiecte", au adaugat ei.Intr-un prim test ce consta in a percepe, a localiza si a atinge un caiet mare si o cutie mica cu capse, pacientul a reusit sa atinga caietul in 92% din cazuri, dar nu a putut sa atinga cutia decat in 36% din teste.Un al doilea exercitiu ce consta in numararea paharelor de pe o masa a fost reusit de aproape doua ori din trei incercari (63%).In cadrul celui de-al treilea test, un pahar era alternativ plasat sau inlaturat de pe masa, iar pacientul trebuia sa apese un buton care indica daca obiectul era prezent sau absent, in timp ce activitatea lui cerebrala era masurata cu ajutorul unei casti echipate cu electrozi pentru electroencefalografie.Un software care interpreta inregistrarile electrozilor a putut sa spuna cu o precizie de 78% daca paharul era prezent sau absent de pe masa, confirmand "ca activitatea cerebrala este intr-adevar asociata cu prezenta unui obiect si, deci, ca retina nu mai era oarba", a precizat cercetatorul Botond Roska, unul dintre coordonatorii studiului."Desi optogenetica, o tehnica ce exista deja de aproximativ 20 de ani, a revolutionat cercetarile fundamentale in stiintele neuronale (...), a fost pentru prima data la nivel international cand aceasta abordare inovatoare a fost utilizata pe oameni si cand beneficiile sale clinice au fost demonstrate", au subliniat reprezentantii celor doua institutii franceze mentionate, care au coordonat acest studiu clinic in colaborare cu Universitatea Pittsburgh din Statele Unite , Institutul de oftalmologie moleculara si clinica din Basel (Elvetia), compania Streetlab si start-up-ul francez de biotehnologie GenSight Biologics.Retinopatia sau retinita pigmentara afecteaza o persoana din 3.500, conform bazei europene de date Orphanet, si poate sa apara la orice varsta, cu o frecventa mai mare intre 10 si 30 de ani.Genele responsabile pentru aceasta afectiune sunt foarte numeroase, insa anumite mutatii sunt depistate frecvent la persoanele afectate."Persoanele oarbe atinse de diverse tipuri de maladii neurodegenerative ale fotoreceptorilor", dar care conserva "un nerv optic functional", vor fi "potential eligibile" pentru tratament, a explicat profesorul Jose-Alain Sahel, fondator din 2009 al Institutului Vederii din Paris, dedicat bolilor retinei. "Insa va fi nevoie de timp inainte ca aceasta terapie sa poata sa fie propusa", a adaugat el.Compania Gensight Biologics, specializata in terapii genice pentru tratarea bolilor neurodegenerative ale retinei, "intentioneaza sa lanseze in curand un studiu clinic de faza 3 pentru a confirma eficacitatea acestei abordari terapeutice", a adaugat profesorul francez.