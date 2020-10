Tensiuni puternice intre Macron si Erdogan. Presedintele Frantei si-a rechemat ambasadorul dupa ce omologul sau turc a spus care are nevoie de "un control psihiatric"

Totodata, sambata, Palatul Elysee a denuntat afirmatiile considerate "inacceptabile" ale presedintele turc, care a pus la indoiala "sanatatea mintala" a presedintelui Frantei din cauza atitudinii sale fata de musulmani - si a mentionat "absenta mesajelor de condoleante si sprijin din partea presedintelui turc dupa asasinarea lui Samuel Paty", la o saptamana dupa decapitarea acestui profesor de catre un islamist intr-o suburbie a Parisului."Afirmatiile presedintelui Erdogan sunt inacceptabile. Excesele si grosolania nu sunt o metoda. Ii cerem lui Erdogan sa schimbe cursul politicii sale deoarece este periculoasa din toate punctele de vedere. Nu intram in polemici inutile si nu acceptam insulte", a comentat presedintia franceza pentru AFP si a anuntat rechemarea in tara pentru consultari a ambasadorului Frantei la Ankara.Presedintia franceza a remarcat, de asemenea,"declaratiile foarte jignitoare din ultimele zile" ale presedintelui turc,"in special apelul la boicotarea produselor franceze"."De la ofensiva sa in Siria , Franta nu a incetat sa denunte comportamentul presedintelui Erdogan, iar ultimele saptamani ne-au dat dreptate", noteaza aceasta.Palatul Elysee a cerut din nou sambata "Turciei sa puna capat aventurilor sale periculoase in Marea Mediterana si in regiune" si a denuntat "comportamentul iresponsabil" al Ankarei in conflictul din Nagorno-Karabah."Tot ce se poate spune despre un sef de stat care trateaza astfel milioane de membri ai diferitelor comunitati religioase este: mergeti sa faceti un consult al sanatatii mintale", a declarat Erdogan intr-un discurs televizat. In urma cu doua saptamani, presedintele turc a denuntat drept o provocare declaratiile presedintelui francez referitoare la "separatismul islamist" si la necesitatea "structurarii islamului" in Franta.In noiembrie anul trecut, presedintele Turciei a mai pus o data sub semnul intrebarii sanatatea mintala a lui Emmanuel Macron, in replica la declaratiile presedintelui francez despre "moartea cerebrala" a NATO , invitandu-l pe acesta sa "isi examineze propria moarte cerebrala".Parisul si Ankara au viziuni contradictorii pe mai multe dosare de politica externa: de la tensiunile din Mediterana de Est si conflictul din Libia, pana la cel din Nagorno-Karabah.