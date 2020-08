Teribila poveste a unei migrante din Scotia. Femeia a fost gasita moarta, intr-o saracie crunta. Alaturi de ea era copilul sau de un an

Mercy Baguma, 34 de ani, si-a pierdut locul de munca dupa ce i-a expirat permisul de rezidenta temporara si se baza pe ajutorul fundatiilor si prietenilor pentru a supravietui.Ea a fost gasita moarta pe 22 august. Politia din Scotia a transmis ca moartea este considerata una inexplicabila, dar nu suspecta. Fundatia Positive Action for Housing, care cunostea cazul femeii a spus ca traia in conditii de saracie extrema si ca recent a depus o solicitare de azil. Copilul sau de un an a necesitat spitalizare pentru malnutritie. El se afla acum in grija tatalui sau care locuieste in Glasgow."Mercy ne-a contactat pe 11 august si ne-a spus ca nu primeste inca niciun sprijin financiar si ca a aplicat la Migrant Help. Daca ar fi ramas i viata ar fi fost un caz de inalta prioritate pentru plata de criza din fondurile noastre de urgenta - cum sunt sute de alti oameni lasati in saracie de sistemul de azil.Ramane intrebarea: de ce mamele si copiii sunt lasati sa sufere de foame in acest oras? Si de ce fundatiile si voluntarii trebuie sa fie cei care indreapta situatia? E un fapt: nu exista niciun sistem de siguranta pentru refugiati si migranti", a spus Robina Qureshi, directorul fundatiei.Fundatia African Challenge Scotland, una din fundatiile care i-a oferit alimente, a creat o pagina de donatii pentru inmormantare."Mercy era mereu optimista si isi punea familia pe primul plan, mai ales pe fiul sau. Zambetul ei ii facea pe toti sa se simta confortabil. Mercy avea probleme de sanatate, dar moartea ei a fost brusca si neasteptata", a transmis fundatia. In aprilie cateva sute de solicitanti de azil au fost transferati la hoteluri din centrul orasului.