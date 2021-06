Termenul limita pentru romanii care vor sa obtina rezidenta britanica. Mai au doar cateva zile la dispozitie

Vor exista totusi cateva exceptii, cum este cazul persoanelor cu probleme de sanatate, precum si cel al persoanelor eligibile pentru obtinerea unui statut de rezident in Regatul Unit , dar care nu au solicitat inca acest statut. Persoanele identificate de guvernul britanic ca se incadreaza in aceasta ultima situatie vor primi notificari sa solicite un statut de rezident in cel mult 28 de zile.Astfel de notificari vor fi transmise, de exemplu, lucratorilor identificati in urma verificarilor efectuate la companii.Printre celelalte categorii de persoane cetateni europeni care, daca au ''motive intemeiate'', vor putea solicita statutul de rezident in Regatul Unit si dupa 30 iunie se regasesc copiii ai caror parinti nu au reusit sa formuleze cererea sau persoanele a caror situatie medicala nu le-a permis sa se incadreze in termenul de solicitare a legalizarii statutului in Regatul Unit.In rest, orice prelungire a acestui termen dupa 30 iunie va conduce la si mai multa incertitudine si nu este o ''solutie'', a declarat presei Kevin Foster, respingand apelurile ca termenul de solicitare a rezidentei sa fie extins pe motiv de pandemie.In perioada scursa de la iesirea Regatului Unit din UE cetatenii europeni si familiile lor au avut suficient timp sa se inregistreze in cadrul procedurii #EUSettlementScheme pentru a continua sa traiasca si sa munceasca in aceasta tara, iar acum perioada de tranzitie post- Brexit si libertatea de circulatie (cu UE) s-au incheiat, a mai spus ministrul britanic.Intrebat despre cele circa 400.000 de cereri pentru un statut de rezident depuse, dar care sunt inca in curs de procesare de catre Ministerul de Interne britanic, el a dat asigurari ca persoanele vizate nu-si vor pierde dupa 30 iunie drepturile in Regatul Unit, chiar daca pana la aceasta data nu primesc un raspuns.Pana la sfarsitul lunii trecute au fost primite din partea cetatenilor europeni in total circa 5,6 milioane de cereri pentru obtinerea unui statut de rezident in Regatul Unit, majoritatea solutionate favorabil.Conform datelor publicate de Ministerului de Interne britanic in luna mai, pana la sfarsitul lunii martie 918.270 de cetateni romani au cerut un statut de rezident in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in cazul a 852.310 dintre ei cererea fiind aprobata.Romanii sunt pe locul doi, dupa polonezi, in ordinea numarului cererilor aprobate. Insa numai 33% dintre romanii cu cererea aprobata au primit statutul de rezident permanent ('settled status'), ceilalti obtinand statutul de rezident temporar ('pre-settled status'), in timp ce procentul polonezilor care au obtinut statutul de rezident permanent este de 77%.Statutul de rezident permanent poate fi obtinut de persoanele care au trait in Regatul Unit cel putin cinci ani. Cele care au trait in aceasta tara mai putin de cinci ani pot primit statutul de rezident temporar, ce poate fi transformat in cel de rezident permanent odata ce solicitantul cumuleaza cei cinci ani de resedinta in Regatul Unit.Odata cu iesirea Regatului Unit din UE, cetatenii europeni care doresc sa lucreze in aceasta tara trebuie sa solicite o viza prin noul sistem de imigrare bazat pe puncte. Pentru a fi considerat eligibil, solicitantul trebuie sa demonstreze ca poate vorbi limba engleza la un nivel intermediar B1, are o oferta de munca la nivelul de calificare necesar de la un sponsor/angajator autorizat de Home Office si salariul minim anual oferit de catre sponsor/angajator este de 26.500 lire sterline sau egal cu nivelul de salarizare relevant domeniului de activitate (daca in domeniul de activitate salariul minim anual este mai mare de 26.500 lire sterline).Noul sistem de imigrare pe baza de puncte nu se aplica turistilor si nici cetatenilor europeni care au obtinut sau urmeaza sa obtina statutul de rezident permanent sau de rezident temporar.