Teroare in China. Sapte morti si tot atatia raniti intr-un atac cu cutitul

Politia chineza a intervenit si a retinut un suspect, insa motivele atacului au ramas necunoscute, informeaza BBC News , care citeaza presa din China Potrivit sursei citate, duminica, 27 decembrie, un barbat inarmat cu un cutit a inceput sa injunghie lumea pe strada, cel putin aparent, la intamplare. Un politist care a incercat sa-l opreasca a fost ranit, dar ucigasul a fost oprit in cele din urma.Potrivit unui martor, barbatul a inceput sa atace oameni in fata unei scoli. El a atacat oameni de varsta mijlocie si femei in varsta. Conform BBC, astfel de cazuri ar fi rare in China, insa numarul lor se afla pe un trend asecendent in ultimii ani.