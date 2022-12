Texas - Profesorii vin cu pistolul la scoala

In premiera in Statele Unite, consiliul director al unei scolii a decis, de comun acord cu parintii elevilor, sa permita accesul profesorilor cu arme in clasa, incepand din anul scolar urmator, anunta Reuters.

Decizia a fost luata de managerii scolii "Harrold Independent", din statul Texas, si pare sa fie, potrivit expertilor din educatie, prima de acest gen din SUA.

"Avem sisteme de alarma, avem camere de luat vederi, dar daca cineva intra? Ce ne facem? Este vorba pana la urma de o masura de protectie, perfect justificata. Profesorii care doresc sa aduca arme trebuie sa aiba certificat de posesie de arma, sa urmeze cursuri si sa primeasca acordul directiunii scolilor ", a explicat David Thweatt, inspectorul general al scolilor din Texas.

Atacurile cu arme in scoli produse, in ultima perioada, in SUA au determinat mai multi oficiali ai institutiilor de invatamant sa ceara ca atat profesorii, cat si elevii, sa poata intra inarmati la ore.

Potrivit hotararii Congresului American, armele de foc erau interzise in toate scolile din SUA.

Curtea Suprema a amendat, insa, aceasta lege, permitand comunitatilor locale sa adopte propriile legi vizavi de acest aspect. in statul Texas, armele in scoli sunt permise numai cu acordul conducerii institutiei de invatamant.

