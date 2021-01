Thailandezii participa la inmormantari simulate pentru alungarea stresului din pandemie si imbunatatirea situatiei financiare

Templul Wat Bangna Nai din capitala thailandeza atrage peste o suta de persoane pe zi care aleg sa participe la aceasta ceremonie in speranta ca le va imbunatati starea materiala sau ca le va oferi un nou inceput. Iar in cazul unora din ei, viata grea din timpul pandemiei a facut ca ritualul sa capete o importanta si mai mare."Trebuie sa recunosc ca sunt stresat zilele acestea pentru ca am un venit mai mic din cauza pandemiei si sunt sigur ca toata lumea de aici simte la fel", a declarat Nutsarang Sihard, proprietarul in varsta de 52 de ani al unui stand cu mancare, care a luat parte la ceremonie.Doritorii platesc 100 de baht (3,30 de dolari) pentru florile, lumanarile si imbracamintea care fac parte din ceremonie.Ei urmeaza instructiunile calugarilor, stand asezati initial intr-un sicriu cu capul indreptat spre vest, directia in care sunt ingropate persoanele decedate, apoi se intorc invers, ceea ce simbolizeaza renasterea."Am simtit ca renasc, am revenit la viata si am devenit o persoana noua"', a spus Nutsarang.Un alta persoana care a luat parte la ceremonie, Chonlathit Nimimenwai, in varsta de 23 de ani, a declarat ca a participat deoarece o ghicitoare i-a spus ca viata ei era in pericol. "M-a facut sa ma simt stresata. De aceea sunt aici astazi, pentru ca vreau sa ma simt mai bine", a spus tanara citata de Reuters.Numeroase temple din Thailanda organizeaza evenimente similare, iar Prakru Prapath Waranukij, un calugar care a sustinut ceremonia, a declarat ca in pofida faptului ca ritualul a primit unele critici online, dupa parerea sa este important ca lumea sa mediteze la moarte. "Le reaminteste oamenilor ca intr-o zi vom muri, de aceea trebuie sa fim atenti la modul in care ne traim viata", a explicat Prakru.