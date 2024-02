The New York Times: Guvernatorul de New York, implicat intr-o retea de prostitutie

Guvernatorul Eliot Spitzer, politicianul care si-a construit cariera pe eradicarea coruptiei, a recunoscut implicarea intr-o retea de prostitutie, titreaza The New York Times. Spitzer, casatorit si tata a trei fete, a admis in cadrul unei conferinte de presa ca si-a incalcat obligatiile familiale, si a cerut public scuze pentru comportamentul sau, pe care l-a calificat insa ca pe o ''problema privata.''

Spitzer a venit la conferinta de presa alaturi de sotia sa, pe care a tinut-o pe dupa umeri. A vorbit mai putin de un minut, si nu a dorit sa faca referire la viitorul lui politic. A refuzat si sa raspunda la intrebarile presei. In timp ce parasea sala, un reporter l-a intrebat : ''Veti demisiona? Demisionati?''. Spitzer a refuzat insa sa raspunda, si a iesit trantind usa.

Guvernatorul Eliot Spitzer a fost inregistrat in timp ce isi aranja o intalnire cu o prostituata de lux, la Hotelul Washington, luna trecuta, potrivit unei surse apropiate investigatiei federale. The New York Times sustine ca persoana care cunostea rolul guvernatorului a declarat ca acesta a fost identificat drept Clientul numarul 9, in documentele oficiale. Patru persoane, suspectate de conexiuni cu reteaua de prostitutie la nivel inalt, numita Emperors Club VIP, au fost arestate saptamana trecuta.

Web site-ul Emperors Club VIP a publicat si fotografii ale femeii al carei client a fost guvernatorul Spitzer. Potrivit surselor, tariful pe ora depindea de felul in care erau cotate prostituatele, incepand de la un diamant, cea mai slaba cotatie, si pana la 7, cea mai ridicata. Cele mai bine cotate dintre femeile usoare costau 5.500 de dolari pe ora, potrivit procurorilor.

Ads

Procurorii au stabilit ca acuzatii aranjau intalniri intre oamenii bogati si peste 50 de prostituate din New York, Washington, D.C., Los Angeles, Miami, Londra si Paris. Potrivit The New York Times, o statistica a calatoriilor guvernatorului indica o calatorie la Washington, la jumatatea lunii februarie, unde unul dintre clienti i-a aranjat o intalnire cu o prostituata, in noaptea de 13 februarie.

Spitzer, care are 48 de ani , si-a construit cariera pe eradicarea coruptiei, castigand si cateva batalii cu Wall Street, care au tinut primele pagini ale ziarelor, in perioada in care a fost procuror general.

Revista Time l-a numit ''Cruciatul Anului'', in perioada in care a fost procuror general, ar tabloidele l-au proclamat chiar ... Eliot Ness.

In 2004, a condus o ancheta privind serviciile de escorta in New York, incheiate cu arestarea a 18 persoane, acuzate intre altele, de promovarea prostitutiei.

The Guardian: Costurile operatiunilor din Irak si Afganistan se apropie de 3 miliarde de lire

Ads

Costul anticipat al operatiunilor militare britanice in Afganistan si Irak s-a dublat, ajungand la peste 3 miliarde de lire sterline, avertizeza parlamentarii britanici, citati de The Guardian. Comisia pentru Aparare a declarat, legat de costurile militare ale anului financiar curent, ca acestea se asteapta sa depaseasca 3,29 de miliarde de lire sterline, o crestere de 94% fata de totalul anului trecut, care a fost de 1,68 de miliarde de lire.

Comisia a precizat ca cifrele includ o surprinzatoare crestere cu 52% a costurilor operatiunilor din Irak, despre care cred acum ca vor atinge 1,44 de miliarde de lire sterline, in pofida recentei reduceri a numarului trupelor britanice.

In Afganistan, costul se asteapta sa fie de 1,42 de miliarde, o crestere de 48% fata de anul precedent. ONG-urile acuza cheltuirea de bani nelimitati pe razboaie care s-au dovedit un dezastru pentru oamenii din irak si Afganistan. Fondurile, sustin reprzeentantii ONG-urilor, ar fi trebuit folositi pentru locuinte, scoli si spitale.

Joseph Stiglitz, fost economist la Banca Mondiala si laureat al Premiului Nobel, a estimat recent ca in total, costurile razboaielor din Irak si Afganistan ar trebui sa se cifreze undeva intre 5 trilioane de dolari (crca 2,5 trilioane de lire sterline) si 7 trilioane, doar pentru Statele Unite. Alte circa 6 trilioane vor fi chetuite de alte state, potrivit specialistului, citat de The Guardian.