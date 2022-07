The Times: Omul-fiara, Frankenstein modern sau ajutor pentru stiinta?

Parlamentarii britanici au dat unda verde crearii de embrioni animalo-humanoizi, in scopuri stiintifice, titreaza The Times. Cercetatorii britanici pot studia, prin urmare, maladii ca Alzheimer sau Parkinson, folosind embrioni care combina gene umane cu cele animale.

Camera Comunelor a respins un amendament, care interzicea crearea de hibrizi, conceputi prin fertilizarea unui ovul animal cu sperma umana sau vice-versa.

Conservatorii i-au acuzat pe sustinatorii amendamentului ca sunt precum copii, care se joaca cu minele, fara nici un fel de simt al pericolului, sau al tehnologiei pe care o manevreaza.

Implicatia imediata a votului din Camera Comunelor este ca va permite echipei de la Universitatea din Londra, care detine deja o licenta, sa creeze acest tip de embrioni, pentru a-si continua cercetarile.

Embrionii astfel creati pot fi pastrati 14 zile, dar este interzisa transferarea lor intr-un uter uman sau animal. Un sondaj de opinie Times/Populus, efectuat luna trecuta, a stabilit ca 50% dintre britanici sustin aceasta metoda de cercetare, in vreme ce doar 30% o resping.

Criticii noilor hibrizi au calificat insa procedura ca pe o "stiinta a lui Frankenstein", pe motiv ca este obscene sa se combine genetica umana cu cea animala. Aceiasi oponenti au pus si problema beneficiilor, insistand ca alte metode sunt cu mult mai concrete.

Le Monde : Un fiasco al lui Bush

O regiune destabilizata si o incredere ajunsa aproape de limita: bilantul celor doua mandate ale lui George W. Bush pentru Orientul Mijlociu, unde a avut loc probabil ultimul sau turneu ca presedinte, redus la un magistral fiasco, scrie Le Monde.

Alegerea unui republican, in 2000, a fost bine primita de catre principalele state arabe din regiune, care i-au considerat pe democrati prea idealisti si mult prea favorabili Israelului, noteaza publicatia.

Strategia lui Bush, care a devenit dupa 11 septembrie, una a ''haosului constructiv'', s-a redus insa la o ipostaza defensiva marcata de sustinerea Israelului in dosarul palestinian, si la coexistenta fortata cu regimurile din Egipt, Iordania si Arabia Saudita.

Cresterea ambitiilor regionale ale Iranului, principalul beneficiar al calculelor gresite americane, a unit in aparenta aceasta coalitie a contrariilor, si a generat un dusman comun.

Succesorul lui Bush, noteaza Le Monde, va avea mult de facut pentru a restabili imaginea tarii sale in Orientul Mijlociu. Va trebui sa se lupte cu o mostenire grea in Irak, dar si in teritoriile palestiniene, unde reusita procesului de pace incepe sa semene cu un miracol.

