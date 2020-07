Thomas Sowell, economist american: Lectii din trecut

Cunosc acest caz pentru ca eu eram acel negru de 17 ani. Iar decenii mai tarziu, am hotarat sa cercetez si sa inteleg mai bine care erau conditiile economice de atunci.In 1948, rata somajului in randul barbatilor negri in varsta de 17 ani era putin sub 10 la suta si nu depasea rata somajului in randul barbatilor albi de aceeasi varsta.Cum era posibil asa ceva atunci, cand de zeci de ani ne-am obisnuit sa observam cum rata somajului printre adolescenti este mult mai ridicata - iar somajul in randul adolescentilor negri este adesea de doua ori mai ridicat decat somajul in randul adolescentilor albi?Multi oameni presupun ca rasismul este cea mai buna explicatie pentru diferenta dintre ratele de somaj ale adolescentilor albi si negri. Oare rasismul nu se manifesta si in 1948? Nicio persoana care a trait in 1948 nu cred ca ar raspunde negativ la aceasta intrebare. Pe atunci rasismul se manifesta mai puternic - iar atunci nu exista nici Legea Drepturilor Civile din 1964.Cum se explica atunci aceasta rata scazuta a somajului care nu reflecta nicio diferentiere rasiala? In sine, rasismul este demn de dispret. Dar asta nu ne spune nimic despre rolul pe care acesta il are - in comparatie cu alti factori - in relatie cu anumite probleme sociale, cum ar fi somajul.Poate cea mai condamnata forma de rasism din a doua jumatate a secolului XX a fost cea din Africa de Sud, apartheidul - cand un guvern a promovat rasismul, a declarat suprematia albilor si a renegat drepturile fundamentale ale negrilor. Cu toate acestea, chiar si in cadrul unui astfel de regim, au existat unele ocupatii in care numarul lucratorilor negri depasea numarul lucratorilor albi - chiar daca era ilegal sa angajezi negri pentru acele slujbe. Factorul economic juca un rol central chiar si in Africa de Sud aflata sub apartheid.Faptul ca in Statele Unite, in anul 1948 nu se aplica o lege privind salariile minime era un lucru neobisnuit. Din punct de vedere formal, aceasta exista. Insa ea a fost adoptata in 1938, iar un deceniu de inflatie a crescut salariile peste pragul minim, chiar si pentru locurile de munca de jos.Printre efectele unei legi privind salariile minime, atunci cand este aplicata eficient, se numara faptul ca multi lucratori necalificati si neexperimentati sunt devalorizati pe piata muncii, deoarece angajatorii nu ii pot considera mai valorosi decat stabileste legea. Un alt efect al legii salariilor minime poate fi surplusul de candidati pe un singur job.Cand un angajator are 40 de aplicanti calificati pentru 20 de locuri de munca, nu il costa nimic sa refuze angajarea a 10 solicitanti negri calificati. Dar daca nu are mai mult de 20 de candidati calificati, lucrurile stau altfel.Ideea pe care incerc sa o subliniez este ca factorul economic are o importanta foarte mare si, in anumite conditii, acesta cantareste mai mult decat rasismul. Chiar si in Africa de Sud aflata sub apartheid.In Statele Unite, incepand cu anii '50, pe masura ce rata salariului minim stabilit de lege a inceput sa creasca, in asa fel incat sa ajunga din urma si sa tina pasul cu inflatia, legea salariilor minime a intrat cu adevarat in vigoare - iar un decalaj rasial in cadrul somajelor s-a produs si s-a amplificat.Ca adolescent negru, am fost suficient de norocos sa fiu in situatia de a cauta locuri de munca atunci cand legea salarizarii minime era ineficienta din cauza inflatiei. De asemenea, am avut si norocul sa fi invatat in scolile din New York intr-o perioada cand acestea inca isi mentineau standarde educationale ridicate.Decenii mai tarziu, cand m-am uitat pe manualul de matematica folosit de cateva cunostinte mai tinere care locuiau in acelasi loc unde am crescut si eu, in Harlem, am descoperit ca matematica ce le era predata in clasa a XI-a era mai simpla decat cea care mi-a fost predata mie in clasa a IX-a.Oportunitatile rudelor mele tinere din Harlem - si ale altor tineri negri de pretutindeni - nu au fost nici pe departe la fel de bune ca cele pe care le-am avut eu in 1948.Multe dintre politicile aparent pline de compasiune promovate de progresisti in ultimii ani - fie in economie, fie in educatie - au avut rezultate opuse celor asteptate. Una dintre tragediile vremurilor noastre este ca majoritatea oamenilor judeca masurile economice si sociale in functie de retorica, si nu de rezultate.