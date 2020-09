Tihanovskaia anunta ca intocmeste o lista neagra cu membri ai regimului Lukasenko

"Indemn fortele de securitate sa inceteze violenta si sa se alature poporului belarus. Daca nu o faceti, nu veti scapa de un proces si o pedeapsa drepte", a amenintat Tihanovskaia intr-un comunicat.Opozanta revendica o victorie in alegerile prezidentiale de la 9 august si il acuza pe presedintele Aleksandr Lukasenko ca a trucat acest scrutin pentru a-si prelungi regimul, care dureaza de 26 de ani.Ea a fugit in Lituania dupa vot, in timpul unor manifestatii antiguvernamentale fara precedent, care continua sa zguduie fosta republica sovietica.Tihanovskaia a anuntat ca lucreaza la aceasta lista impreuna cu o echipa de activisti in domeniul drepturilor omului."Pregatim o lista cu acesti functionari si membri ai fortelor de ordine care au participat si continua sa participe la atrocitati ploitiste", a anuntat ea."Vom trimite aceasta lista Ucrainei, Turciei, Rusiei, statelor membre UE si Statelor Unite. Aceasta lista va fi facuta publica", a precizat opozanta.Uniunea Europeana (UE) lucreaza la impunerea unor sanctiuni celor pe care-i considera responsabili de falsificarea votului si reprimarea manifstantilor.Cele trei tari baltice - Estonia, Letonia si Lituania - au intocmit deja liste cu nume ale unor persoane pe care le considera indezirabile, pe care se afla numele lui Lukasenko si altor 29 de functionari de rang inalt din cadrul Comisiei Electorale, unor ministere si politiei belaruse.