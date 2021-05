TikTok suspenda conturile a peste 500.000 de copii din Italia. Ce regula au incalcat

Intre 9 februarie si 21 aprilie, mai mult de 12,5 milioane de utilizatori italieni au fost rugati sa confirme ca au peste 13 ani, potrivit autoritatii de reglementare pentru protectia datelor din Italia.Verificarea online a varstei ramane o problema dificila si nu este clar cate dintre conturile eliminate chiar apartineau unor persoane cu varsta mai mica de 13 ani. Peste 500.000 de conturi au fost suspendate intrucat este posibil ca detinatorii lor sa fi avut sub 16 ani. Dintre acestea, se pare ca aproximativ 400.000 aveau detinatori cu varsta sub 13 ani.De asemenea, TikTok a fost de acord sa ia o serie de masuri suplimentare pentru a-si consolida capacitatea de a detecta si bloca utilizatorii minori - inclusiv dezvoltarea potentialelor instrumente de inteligenta artificiala pentru a putea identifica usor cand copiii folosesc aceasta retea."Prioritatea principala a TikTok este protejarea confidentialitatii si sigurantei utilizatorilor nostri, in special a utilizatorilor nostri mai tineri. In urma unei intelegeri cu Garante, vom testa masuri suplimentare pentru a ne asigura ca numai utilizatorii cu varsta de cel putin 13 ani utilizeaza TikTok", a declarat Alexandra Evans, sefa Departamentului pentru siguranta copiilor din cadrul TikTok, citata de techcrunch.com Verificarea varstei utilizatorilor inscrisi in retea vine dupa ce, la inceputul anului, presa din Peninsula a facut public cazul unei fetite de 10 ani din Palermo care a murit asfixiata dupa ce a participat la o "provocare de black-out" pe reteaua sociala.