Tir de racheta lansat dinspre Fasia Gaza spre Israel. Anuntul armatei cu privire la eventuale persoane ranite

Anuntul armatei a venit la scurt timp dupa ce sirenele au sunat in orasul israelian Askelon, din apropierea granitei cu teritoriul palestinian.Serviciile de salvare au declarat ca nu au fost informate cu privire la existenta unor raniti, iar mass-media israeliene au raportat ca racheta a aterizat intr-o zona nelocuita.Pe 15 noiembrie, armata israeliana a lovit pozitii ale miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza ca represalii pentru tirurile de rachete trase asupra Israelului. Tiruri care nu au fost revendicate, asa cum este cazul si celui de sambata seara.Hamas si statul evreu au purtat trei razboaie din 2007, iar schimburi de foc au loc sporadic.Fasia Gaza, unde traiesc aproximativ doua milioane de palestinieni, se afla sub blocada israeliana de mai bine de un deceniu.La putere in enclava palestiniana din 2007, Hamas a intensificat in august lansarea de baloane incendiare si atacuri cu rachete asupra Israelului, care au raspuns cu atacuri aeriene asupra pozitiilor miscarii islamiste.La inceputul lunii septembrie, cele doua parti au ajuns la un acord mediat de Qatar privind incetarea ostilitatilor si reluarea armistitiului fragil mediat de ONU si Egipt , in vigoare de aproximativ un an si jumatate.