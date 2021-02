Unde a dus frigul extrem din Texas. Rafinariile de petrol au produs tone de emisii poluante

Rafinariile si uzinele petrochimice de pe coasta Golfului Mexic au oprit productia din cauza masei de aer arctic care s-a raspandit in regiunea neobisnuita cu temperaturile scazute.Frigul extrem, care a provocat moartea a cel putin doua duzini de oameni in Texas si a lasat fara energie electrica peste 4 milioane de persoane in perioada de varf, a afectat si generarea de gaze si energie electrica, reucand livrarile necesare pentru functionarea fabricilor.Inchiderile au facut ca rafinariile sa emita gaze poluante , pentru a evita deteriorarea unitatilor de procesare. Aceste emisii au constat in fum care a intunecat cerul in estul Texasului pe o suprafata de kilometri intregi."Aceste emisii depasesc cu mult emisiile obisnuite ale rafinariilor", a spus Jane Williams, presedinta National Clean Air Team a Sierra Club.In opinia ei, autoritatile de reglementare trebuie sa schimbe politice care permit "fara penalizare aceste emisisii masive"Emisiile au inclus benzen, monoxid de carbon, sulfat de hidrogen si dioxid de sulf, potrivit datelor preliminare ale Comisiei pentru Calitatea Aerului din Texas.