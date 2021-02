STUDIU: Topirea sezoniera a zapezii din Alpi are loc mai devreme, pe fondul schimbarilor climatice

Alpii atrag mii de turisti din intreaga lume catre statiunile de schi din lanturile montane acoperite de zapada. Studiul a constatat, insa, ca topirea zapezii in cursul primaverii in Muntii Alpi are loc mai devreme din cauza schimbarilor climatice si, ca urmare, declanseaza deviatii bruste in ecosistemele montane."Aceste schimbari ar putea afecta negativ functionarea acestor ecosisteme valoroase", au notat oamenii de stiinta.Noua cercetare a demonstrat ca acele comunitati microbiene de importanta vitala din solurile alpine sunt amenintate de efectul direct al cresterii temperaturilor globale pe fondul schimbarilor climatice in curs.Acesti microbi din sol detin un rol-cheie pentru sustinerea vietii de la suprafata deoarece recicleaza substantele nutritive esentiale de care depind toate animalele si plantele, inclusiv oamenii. Totodata, ei controleaza cantitatea de carbon stocata, in siguranta, in sol, astfel incat sa nu mai poata contribui in mod suplimentar la incalzirea globala."In timpul iernii, microbii din solul alpin depind de zapada, care actioneaza ca o patura izolatoare, permitandu-le sa continue sa lucreze pe tot parcursul iernii reci din Alpi. Insa, se estimeaza ca zapada anuala din Alpi din timpul iernii va incepe sa se topeasca cu peste 100 zile mai devreme decat in prezent pana la sfarsitul acestui secol", se arata in studiu.Oamenii de stiinta de la Universitatea din Manchester au demonstrat modul in care acest scenariu va afecta microbii din sol si functiile critice pe care acestia le indeplinesc, prin utilizarea experimentelor efectuate pe teren. Constatarile lor au fost publicat in cea mai recenta editie a The ISME Journal."Utilizand un experiment realizat la mare altitudine in Alpii austrieci, am descoperit ca topirea zapezii din timpul primaverii declanseaza o tranzitie sezoniera abrupta in comunitatile microbiene din sol, care este indeaproape legata de schimbarile rapide in ciclurile carbonului si azotului", a explicat Arthur Broadbent de la universitatea citata, autorul principal al studiului."Pe cale de consecinta, functionarea ecosistemului din cursul iernii va fi redusa in ecosistemele acoperite sezonier de zapada in conditiile viitoarelor schimbari climatice, ceea ce ameninta retinerea carbonului si productivitatea plantelor.Acest lucru ar putea afecta negativ productia agricola si ar putea perturba ecosistemele naturale. De asemenea, va modifica fluxurile anuale de carbon din aceste ecosisteme, cu potentialul de a contribui in mod suplimentar la incalzirea climei", a adaugat Broadbent.