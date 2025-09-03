Topul celor mai puternice pasapoarte din lume. Ce loc ocupa Romania

Miercuri, 10 Octombrie 2018, ora 15:28
Topul celor mai puternice pasapoarte din lume. Ce loc ocupa Romania
Foto: Captura ecran/ Henley Passport Index

Japonia detine in acest moment cel mai puternic pasaport din lume, cetatenii niponi avand acces fara viza in 190 de state.

Japonia a reusit luna trecuta sa obtina acces fara vize in Myanmar, iar astfel a urcat in fruntea clasamentului intocmit de compania Henley Passport Index, citat de CNN.

Astfel, Singapore, care impartea pana acum primul loc cu Japonia, a coborat pe pozitia a doua, cu 189 de destinatii in care cetatenii pot calatori fara viza.

Germania, care a inceput 2018 in fruntea clasamentului, ocupa acum a treia pozitie, cu acces in 188 de tari, la egalitate cu Franta si Coreea de Sud.

Uzbekistanul a ridicat vizele pentru cetatenii francezi in 5 octombrie, dupa ce acordase deja acces liber cetatenilor din Japonia si Singapore la inceputul lunii februarie.

Coreea de Sud a obtinut accesul fara viza in Myanmar pe 1 octombrie, in timp ce Paraguay a eliminat vizele pentru cetatenii din Singapore in 2017.

Statele Unite si Marea Britanie, ambele cu acces fara viza in 186 de tari, se afla pe locul 5.

In acest clasament, Romania se situeaza pe locul 18 (foto), romanii avand acces fara viza in 169 de tari.

Rusia a coborat pe pozitia 47, in ciuda faptului ca Taiwan a ridicat vizele pentru cetatenii rusi.

Top 10 al celor mai puternice pasapoarte din lume:

1. Japonia: 190

2. Singapore: 189

3. Germania, Franta si Coreea de Sud: 188

4. Danemarca, Finlanda, Italia, Suedia si Spania: 187

5. Norvegia, Marea Britanie, Austria, Luxembourg, Olanda, Portugalia si SUA: 186

6. Belgia, Elvetia, Irlanda si Canada: 185

7. Australia, Grecia si Malta: 183

8. Noua Zeelanda si Republica Ceha: 182

9. Islanda: 181

10. Ungaria, Slovenia si Malaezia: 180

