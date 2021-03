ONU, informatii alarmante despre situatia din Myanmar: Circa 150 de manifestanti anti-puci ucisi si sute de disparitii fortate

"Sute de persoane care au fost retinute ilegal sunt date in continuare disparute, fara ca autoritatile militare sa recunoasca acest lucru, ceea ce este echivalentul unor disparitii fortate", denunta o purtatoare de cuvant al Inaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), Ravina Shamdasani."Este tot mai dificil sa se confirme informatiile, mai ales dupa impunerea legii martiale intr-un anumit numar de municipalitati, la Yangon si Mandalay si in imprejurimi", deoarece "comunicatiile au fost blocate de catre stat in anumite cartiere, in care persoane au fost ucise sau deplasate", denunta ea."Cu toate acestea, noi am reusit sa confirmam ca cel putin 149 de persoane au fost private in mod arbitrar de viata, incepand de la 1 februarie", a anuntat ea intr-o conferinta de presa, la Geneva.Ravina Shamdasani a anuntat ca 11 persoane au fost ucise luni, 39 duminica si 18 sambata. Bilantul a crescut puternic in aceste trei zile, iar junta birmana pare mai hotarata ca niciodata sa sa reprime contestarea, sfidand un val de condamnari internationale."Suntem profund tulburati de faptul ca reprimarea continua sa se intensifice si indemnam din nou militarii sa inceteze sa ucida si aresteze manifestanti", declara purtatoarea de cuvant."Cel putin cinci persoane au murit in tmpul detentiei in ultimele saptamani, iar corpurile a cel putin doua victime prezentau semne de abuzuri fizice grave, care arata ca au fost torturate", a precizat ea. Arestari si incarcerari contina sa aiba loc in intreaga tara , iar peste 2.084 de persoane sunt in continuare "detinute in mod arbitrar", potrivit OHCHR. Cel putin 37 de jurnalisti au fost arestati, iar 19 dintre ei se afla in continuare in detentie arbitrara, potrivit aceleiasi surse.