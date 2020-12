Ministerul Sanatatii din Olanda va decide prin tragere la sorti producatorii de canabis pentru coffeeshop-uri

Treizeci si noua de candidati participa la aceasta tragere la sorti."Cei zece aspiranti cultivatori de canabis trasi la sorti vor fi supusi unei anchete de integritate", a precizat Ministerul Sanatatii Publice, Bunastarii si Sporturilor din Tarile de Jos, intr-un comunicat publicat vinerea trecuta. "Daca procesul se va derula fara probleme si nu va exista nicio obiectie, producatorii vor putea fi desemnati oficial la sfarsitul lui februarie 2021".Tarile de Jos numara 570 de coffeeshop-uri, potrivit cifrelor Ministerului Sanatatii Publice. Din anii 1970, guvernul olandez tolereaza aceste locatii care vand canabis consumatorilor. In schimb, productia de canabis si aprovizionarea cu acesta sunt ilegale.Guvernul olandez vrea sa studieze consecintele dezincriminarii productiei. "Obiectivul acestui experiment este de a observa daca si in ce mod cultivatorii pot aproviziona legal coffeeshop-urile cu canepa sau hasis, a caror calitate va fi controlata", a explicat ministerul.Intre 1 si 28 iulie, producatorii aspiranti au putut sa depuna o cerere de participare la acest experiment. Ei au trebuit sa detalieze motivatiile lor si modul in care ei isi gandesc afacerea: localizarea, normele de securitate si calitatea canabisului cultivat.Din 147 de cereri initiale, au fost admisi 39 de candidati. Dintre acestia, zece producatori vor fi selectionati printr-o tragere la sorti a carei ora de desfasurare nu a fost comunicata. Ministerul Justitiei va trebui apoi sa ancheteze cu privire la integritatea lor.