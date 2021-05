Trei persoane au fost retinute dupa prabusirea unei telecabine in nordul Italiei

Cei trei, proprietarul societatii care opereaza instalatia de teleferic, Ferrovie Mottarone srl, directorul acesteia si seful serviciului operativ, au actionat "in mod constient", potrivit procurorului public din provincia Verbania, Olimpia Bossi.Anchetatorii au stabilit ca "s-a umblat: la sistemul de franare de urgenta al instalatiei pentru a evita intreruperile si intarzierile, a afirmat procuroarea dupa interogarea celor trei. Un dispozitiv care dezactiveaza frana de urgenta nu a fost inlaturat, ceea a facut ca sistemul de franare de urgenta sa nu functioneze in momentul in care cablul s-a rupt, a explicat Bossi.Cei trei ar putea fi acuzati de omucidere, distrugere fara intentie si vatamare corporala, dar ancheta continua.Imaginile cu accidentul surprinse de camerele de supraveghere , examinate de procuratura, arata cum, cu putin inainte ca telegondola sa ajunga la destinatie, pe varful muntelui Mottarone, un cablu se rupe si cabina incepe sa alunece inapoi spre vale, iar cativa dintre cei 15 turisti cad, a relatat presa locala.Singurul supravietuitor al accidentului este un baietel de cinci ani, care si-a pierdut ambii parinti si un frate mai mic si care este internat in stare stabila la un spital din zona.