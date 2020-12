Trei soldati francezi, ucisi intr-o operatiune in Mali

Aceste decese cresc la 47 numarul soldatilor francezi ucisi de la inceputul angajamentului militar terestru in Sahel, in ianuarie 2013.Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat, intr-un comunicat de presa, ''profunda emotie'', reamintind in acelasi timp ''hotararea Frantei de a continua lupta impotriva terorismului''.Franta este prezenta in Sahel in cadrul operatiunii Barkhane, la care participa peste 5.000 de militari in aceasta zona imensa, afectata de atacuri jihadiste si o criza de securitate care a ucis mii de civili si soldati in ultimii ani.CITESTE SI: