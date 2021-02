Trei spioni chinezi care se dadeau drept jurnalisti au fost expulzati din Regatul Unit

Potrivit relatarii, care citeaza o sursa din guvernul de la Londra, trei ofiteri de informatii din Ministerul Securitatii Publice chinez pretindeau ca lucreaza pentru media chineze diferite. Identitatile lor reale au fost descoperite de MI5 (serviciul de securitate interna al Regatului Unit) si ulterior au fost fortati sa se intoarca in China ", indica publicatia citata.Tot joi, autoritatea britanica de reglementare in domeniul media (OFCOM) a revocat licenta de emisie pentru canalul de televiziune chinez de limba engleza CGTN dupa ce a ajuns la concluzia ca Partidul Comunist chinez are responsabilitatea editoriala finala pentru programele postului respectiv, adauga Reuters. Intr-un comunicat, OFCOM a explicat ca dreptul de emisie a fost acordat societatii Star China Media Limited, care in realitate "nu exercita responsabilitate editoriala asupra continutului difuzat de CGTN", si ca nu este posibil un transfer al licentei catre entitatea care controleaza in mod real canalul intrucat acesta din urma "este controlat de Partidul Comunist chinez".