Trei state din UE au dat startul vaccinarii, duminica incep si celelalte. Cine vor fi primii vaccinati in fiecare tara

In Germania, Edith Kwoizalla, o femeie in varsta de 101 ani, de la un azil din landul Saxonia-Anhalt, a fost prima care a primit vaccinul Pfizer/BionTech.In Slovacia primul vaccinat a fost Vladimir Krcmery, in varsta de 60 de ani, membru al Comisiei pentru gestionarea pandemiei.Mai multi lucratori sanitari de la spitalul Central din Budapesta au fost primele persoane vaccinate in Ungaria.In Franta, autoritatile au anuntat ca primele persoane vaccinate vor fi din azile de batrani, iar in Spania tot de la un centru de ingrijire.Prima persoana vaccinata in Italia va fi o asistenta de la spitalul Spallanzani din Roma.Ministrul Sanatatii, Kostadin Angelov, va fi prima persoana vaccinata in Bulgaria, iar in Polonia o asistenta si un medic de la spitalul Ministerului de Interne din Varsovia.In Croatia , un asistent medical din Zagreb va fi primul vaccinat, iar autoritatile intentioneaza sa implice mai multe figuri publice in campania pro-vaccinare.