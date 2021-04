Tren deraiat in apropiere de Cairo. Cel putin 109 de raniti au raportat autoritatile egiptene VIDEO

Opt vagoane ale trenului au deraiat in orasul Qalyubia, la nord de Cairo, au anuntat autoritatile locale intr-un scurt comunicat.Intr-o inregistrare postata pe internet pot fi vazute mai multe vagoane rasturnate, in timp ce pe fundal pot fi auzite sirenele ambulantelor.Cauza accidentului nu a fost stabilita pana in prezent.Egiptul s-a confruntat cu mai multe accidente feroviare in ultimii ani.Anterior in cursul acestei saptamani, 15 persoane au fost ranite dupa ce un alt tren a deraiat in provincia nordica Minya al-Qamh.Pe 26 martie, doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune in sudul Egiptului, provocand moartea a cel putin 19 persoane.Cea mai mare tragedie feroviara din Egipt s-a produs in 2002, cand un tren de pasageri a luat foc si peste 360 de oameni si-au pierdut viata.