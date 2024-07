Trenurile din Polonia, blocate in urma furtului de cabluri electrice

Mai multe trenuri din Silezia Inferioara, in sud-vestul Poloniei, au fost blocate luni dimineata, din cauza furturilor de cabluri electrice, a anuntat un purtator de cuvant al companiei feroviare poloneze PKP, Miroslaw Siemieniec.

Doua linii de tren care legau Wroclaw de localitatile Opole si Klodzko au fost blocate, dupa ce hotii au furati aproximativ 400 de metri de cablu, a afirmat purtatorul de cuvant, anuna AFP.

"PKP le-a asigurat pasagerilor mijloace alternative pentru transportul regional, iar trenurile de pe rute lungi au fost deviate pe alte linii", a adaugat el.

Numai in regiune Silezia Inferioara, PKP evalueaza ca a inregistrat in ultimii ani pierderi de doua milioane de zloti, adica 610.000 de euro, in urma furturilor de cabluri electrice.

