Trump califica procedura de destituire care-l vizeaza drept "o continuare a celei mai mari vanatoare de vrajitoare"

Trump a facut aceste declaratii la plecarea de la Casa Alba intr-o vizita in Texas, la inaugurarea unei portiuni a zidului impotriva imigrantilor, la frontiera cu Mexicul."Nu vrem violente", a subliniat Trump in primele sale declaratii de la sfarsitul saptamanii trecute.El considera ca inculparea sa in vederea unei destituiri "provoaca o furie nemaipomenita".Zvonuri circula online cu privire la o "inlocuire" in functie a vicepresedintelui american Mike Pence de catre miliardarul newyorkez.Aceste zvonuri circula dupa ce Pence a refuzat sa nu certifice rezultatul alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie si victoria lui Joe Biden Sustinatorii lui Trump cer in mod zgomotos plecarea lui Pence.Insa presedintele Statelor Unite nu are puterea sa-l demita pe vicepresedinte, deoarece sunt alesi pe acelasi "ticket".